Уступи водителю на "зелёный": В МВД рассказали, почему отказались от введения поправки
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса рассказал, почему в итоге решили исключить поправку, согласно которой пешеходы, желающие перейти дорогу на зеленый свет, должны были бы уступать автомобилям, передаёт BaigeNews.kz.
"Многие эксперты и граждане были против. Хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Но с учетом того, что мнения были двоякие, мы решили, что ее снимем", - сказал Игорь Лепеха.
Наомним, о том, что в Казахстане хотят ввести новое правило для пешеходов, стало известно в январе 2024 года. Однако по итогам публичного обсуждения МВД Казахстана исключило обсуждаемую поправку о пешеходах, которая предлагала обязать пешеходов уступать дорогу автомобилистам при зелёном сигнале светофора.
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