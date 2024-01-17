Уступи водителю на "зелёный": В МВД рассказали, почему отказались от введения поправки

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса рассказал, почему в итоге решили исключить поправку, согласно которой пешеходы, желающие перейти дорогу на зеленый свет, должны были бы уступать автомобилям, передаёт BaigeNews.kz.

"Многие эксперты и граждане были против. Хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Но с учетом того, что мнения были двоякие, мы решили, что ее снимем", - сказал Игорь Лепеха.

Наомним, о том, что в Казахстане хотят ввести новое правило для пешеходов, стало известно в январе 2024 года. Однако по итогам публичного обсуждения МВД Казахстана исключило обсуждаемую поправку о пешеходах, которая предлагала обязать пешеходов уступать дорогу автомобилистам при зелёном сигнале светофора.