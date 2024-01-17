Уступи водителю на "зелёный": новую поправку не будет вводить МВД
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По итогам публичного обсуждения МВД Казахстана исключило обсуждаемую поправку о пешеходах, которая предлагала обязать пешеходов уступать дорогу автомобилистам при зелёном сигнале светофора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О том, что в Казахстане хотят ввести новое правило для пешеходов, стало известно в январе 2024 года. Вот как представители МВД объясняли суть предлагаемых изменений.
"Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрёстка находится, загорается зелёный сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, что действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам", — отмечали в ведомстве.
Проект поправки в пункт 16 Правил дорожного движения разместили на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. В СМИ, среди населения и экспертного сообщества проект широко комментировался, уточнили в МВД.
"С учётом общественного мнения и экспертного сообщества указанная поправка исключена из проекта, — пояснили в ведомстве.
В 2023 году в Казахстане пешеходы попадали в ДТП более 400 раз.
По мнению экспертов, в подавляющем большинстве городов Казахстана светофорные фазы настраивают, исходя, из приоритета автомобиля. О том, как нарушаются права пешеходов в Астане — в материале корреспондента BaigeNews.kz.
По мнению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, ситуация с дорожной безопасностью в стране вызывает справедливые нарекания со стороны жителей. Он отметил, что в населённых пунктах есть участки дорог и улиц без освещения, пешеходных переходов, указателей и светофоров, что приводит к жертвам, в том числе среди детей.
По данным МВД РК, с прошлого года в стране наблюдается снижение ДТП с участием несовершеннолетних на 9% и количество пострадавших детей в них на 15%, но смертность детей в ДТП возросла на 38%. При этом более половины пострадавших детей – пассажиры, остальная половина – пешеходы.
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