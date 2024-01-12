Пешеходов обяжут уступать дорогу автомобилям

В Казахстане хотят ввести новое правило для пешеходов: их могут обязать уступать дорогу автомобилистам даже на зеленый сигнал светофора. Правда, только тем, кто не успел завершить маневр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KTK.

В МВД считают, пешеходы сами часто являются виновниками аварий. За прошлый год пешеходы попадали под колеса 492 раз. Эту цифру полицейские хотят снизить через разработку дополнений к правилам дорожного движения.

"Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрестка находится, загорается зеленый сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, что действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам", - говорит Танат Асылжанов, старший инспектор по особым поручениям МВД РК.

По словам инспектора, в Казахстане перекрёстки по стандарту большие. А пешеходы разные. Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Поэтому конфликты могут возникать.

Если поправки одобрят, то они могут заработать уже через месяц.



