Ушёл из жизни главный художник театра имени Лермонтова в Алматы

В Алматы на 64-м году жизни скончался главный художник театра имени Лермонтова, советский и казахстанский театральный художник, художник-постановщик кино и ТВ, сценограф Владимир Кужель, передаёт BaigeNews.kz.

О смерти Владимира Ивановича сообщается на официальном сайте театра.

"О таких говорят "человек с характером", но как же болел Владимир Иванович Кужель за свой родной театр! Художник-постановщик всегда соавтор режиссёра. Он как второй пилот в кабине самолета, без него – как без рук. Порой декорации "играют" выразительнее, чем актеры, они не могут "дать слабину" и совершенны, если изначально созданы талантливой рукой. Сценографию Владимира Кужеля неизменно отмечали критики на престижных театральных фестивалях, его спектаклям аплодировали зрители Казахстана, России, Южной Кореи… У него был свой фирменный стиль и узнаваемый почерк (...) Мы чувствуем горе и глубокую печаль. Мы потеряли доброго товарища и наставника, а театральное искусство Казахстана – самобытного большого художника", — отмечается в некрологе.

Владимир Иванович родился 11 января 1960 года в Алматы. Окончил Алматинский государственный театрально-художественный институт им. Т. Жургенова, получив профессию художника-постановщика театра, телевидения и кино. С 1977 был художником-бутафором Республиканского театра кукол.

С 1983 года — художник-декоратор Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. С 1989 года — главный художник экспериментального Камерного театра, художник-постановщик Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. С 1992 года — художник-постановщик в Молодежном театре. С 1993 года — главный художник Государственного академического русского драматического театра им.М. Ю. Лермонтова.

Первая работа Владимира Кужеля в Театре имени Лермонтова — спектакль "Ребёнок к ноябрю" по пьесе Жуховицкого — получила признание театральной общественности города. Впоследствии он создал целую галерею постановок, которые отличались неординарным решением: "Кабала святош", "Гроза", "Свадьба Кречинского", "Цена", "Пока она умирала...", "Дядюшкин сон"…

За работу в спектакле "Эзоп" Владимир Кужель в 2002 году был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.