Упавший с надземки снег повредил автомобиль в Усть-Каменогорске

Фото: YK-news.kz

Происшествие случилось 20 февраля в районе торгового дома "Daniel", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В этот день в полицию поступило сообщение от 21-летнего водителя Mazda. Мужчина сообщил, что при проезде под надземным пешеходным переходом на автомобиль обрушился снег. В результате у авто повреждены капот и крыша", — сообщили в ДП ВКО.

Также автовладелец написал заявление с просьбой привлечь к ответственности тех, кто занимается содержанием надземки.