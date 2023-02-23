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  • Упавший с надземки снег повредил автомобиль в Усть-Каменогорске
YK-news.kz Сегодня, 04:03
94
Сегодня, 04:03
94
Фото: YK-news.kz

Упавший с надземки снег повредил автомобиль в Усть-Каменогорске

Происшествие случилось 20 февраля в районе торгового дома "Daniel", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В этот день в полицию поступило сообщение от 21-летнего водителя Mazda. Мужчина сообщил, что при проезде под надземным пешеходным переходом на автомобиль обрушился снег. В результате у авто повреждены капот и крыша", — сообщили в ДП ВКО.

Также автовладелец написал заявление с просьбой привлечь к ответственности тех, кто занимается содержанием надземки.

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#снег #авто #ущерб #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:03
94
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