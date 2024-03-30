Умер мужчина, помогавший эвакуировать людей из "Крокуса"

В больнице скончался 35-летний Карен Енгибарян, который помогал эвакуировать людей из "Крокус сити холла", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Союза армян России.

35-летний Карен в момент трагедии находился неподалеку от "Крокуса". Увидев дым на крыше концертного зала, Карен Енгибарян побежал к центральному входу.

"Он отправился туда, чтобы помочь людям выйти из горящего здания, захваченного террористами. Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой. В итоге Карен сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом "Острая инфекция дыхательных путей", состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось", — рассказали в Союзе армян.

Прощание с мужчиной состоится 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

Число жертв достигло 140. Четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, - в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Депутат мажилиса потребовал проверить культурно-спортивные сооружения и принять меры для усиления безопасности при проведении культурно массовых, спортивных мероприятий.