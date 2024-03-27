Проверить культурно-спортивные сооружения после теракта в "Крокусе" потребовал депутат

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, потребовал принять меры для усиления безопасности при проведении культурно массовых, спортивных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Он считает, что нужно более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи.

Депутат заявил, что нужно составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников.

"Необходимо провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической, противопожарной и иной безопасности, обеспеченности их необходимым сигнальным и противопожарным оборудованием, периодически проверять их содержание в рабочем состоянии. Важно так же обратить внимание на то, чтобы новые такие объекты строились с учетом всех требований сейсмической и противопожарной безопасности, с использованием пожароустойчивых, огнеупорных материалов", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.

"Мы считаем, что Казахстан должен всемерно изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего. Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с сопутствующими ему пожару и панике, несогласованности действий силовых структур и организаторов мероприятия. Уверены, что центральные и местные исполнительные органы должны обеспечить безусловное исполнение поручений Главы государства, данные на оперативном совещании Совета Безопасности", - сказал Айдос Сарым.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

Ранее сообщалось о 137 погибших и 154 пострадавших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус сити холле".