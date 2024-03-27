Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло

Умер один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Врачи сделали всё возможное", - сказал он.

Как сообщал в 25 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, на тот момент в списках погибших было 139 человек. Таким образом, теперь число жертв достигло 140.

Мурашко добавил, что ещё четверо пострадавших остаются в крайне тяжёлом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, - в тяжёлом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Ещё 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", - отметил Мурашко.

Кроме того, он уточнил, что, по оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.