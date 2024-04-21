Умер мужчина, перенесший 50 мутаций COVID

Пациент из Амстердама, перенесший около 50 мутаций коронавируса за почти два года, умер, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Мужчина болел 613 дней, начиная с февраля 2022 года. В то время он заразился штаммом "Омикрон" и обратился за помощью к врачам.

При этом известно, что он несколько раз проходил вакцинацию до того, как заболел. Врачи обнаружили, что спустя 21 день лечения после приема препарата "Сотровимаб" вирус развил устойчивую мутацию, в результате чего болезнь адаптировалась к лекарству для борьбы с ней.

В январе 2024 года по сравнению с декабрем прошлого в Казахстане наблюдался рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза. В феврале в стране снова ввели масочный режим.