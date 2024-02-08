Носить маски просят санврачи казахстанцев
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Заболеваемость коронавирусом растёт в Астане и Алматы.
Заболеваемость коронавирусом растёт в Казахстане. Санврачи просят казахстанцев последовать примеру мажилисменов и надеть медицинские маски, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в январе 2024 года в сравнении с декабрём прошлого отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза: с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее количество новых случаев зарегистрированы в Алматы (143) и Астане (74).
"За неделю с 26 января по 1 февраля в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37) и Астану (21)", - сообщили в комитете.
Все регионы Казахстана пока находятся в "зелёной" зоне, занятость инфекционных коек составляет один процент, на лечении в стационаре находится три пациента.
"Введение ограничительных мер не планируется. При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусом, а также продолжается эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, в общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", - заявили в комитете Минздрава.
Напомним, масочный режим уже ввели в мажилисе.
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