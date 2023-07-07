Ухудшение качества воздуха в пятницу ожидается в Астане и Актобе

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По данным "Казгидромета", в двух городах: столице и Актобе 7 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в пятницу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В столице ожидается переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, град. Ветер северо-западный ночью 2-7, днём 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18 градусов, днём +29+31 градус. Ночью 7 июля метеорологические условия в Астане будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по столице ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе малооблачно, днём небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 2-7, при грозе порывы 15-20 етров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем сильная жара 35-37 градусов. 7 июля и ночью 8 июля метеорологические условия в Актобе будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее, синоптики пообещали дожди и грозы на большей части территории страны.