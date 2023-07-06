В большинстве регионов Казахстана в пятницу пройдут дожди

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По прогнозам "Казгидромета" на большей части территории страны сохраняются дожди, на севере, юго-востоке — сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. А на западе, в центре республики погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, на юге Костанайской областей сохраняется сильная жара, на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на юге области Атырауской, Улытау, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей, на западе, на северо-западе области Жетысу, областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, на севере, западе Алматинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на северо-западе, юге области Абай, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юго-западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется, на севере Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане 7 июля утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге области Абай ожидаются гроза, днём град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днём град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-западе, днем на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе днём ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области ожидается гроза, днём в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы и Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду. В Караганде днём ожидается гроза.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днём на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный днём на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на юге, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днём на юге, востоке, севере области ожидается град. Ветер северо-западный днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днём ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду.

Днём в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге области, днём на большей части гроза. Днем на юге, в центре области град, шквал. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днём ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, временами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.