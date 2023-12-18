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Ухудшение качества воздуха в понедельник возможно в Астане и ещё пяти городах

Сегодня, 08:16
АВТОР
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 18 декабря ожидаются в Астане, Алматы, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в понедельник в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" прогнозировал погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана.  штормове предупреждение на 18 декабря объявлено в большинстве регионов страны. Из-за аномальных дождей, снега и гололёда закрыты загородные трассы в четырёх областях.

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