Метели и сильные ветра сменят морозы в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 16-31 декабря представило РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается погода с метелями, порывистым ветром и гололёдом.

В конце второй декады в отдельных районах синоптики прогнозируют сильные осадки. Лишь в середине третьей декады по Казахстану ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируют туманы.

В целом на территории республики ожидается ослабление морозов.

На западе страны - колебания температуры воздуха ночью от 7-15 мороза до 5 мороза-3 тепла, днём от 3-8 мороза до 0-10 тепла;

на северо-западе, севере, в центре повышение температуры ночью от 12-28 до 2-10 мороза, в конце периода понижение до 7-18 мороза, днём повышение от 7-20 мороза до 5 мороза-5 тепла, в конце периода понижение до 5-13 мороза;

на востоке повышение ночью от 25-39 до 3-13 мороза, днём от 17-25 мороза до 5 мороза-5 тепла, в конце периода понижение до 5-13 мороза;

на юге колебания ночью от 5-13 мороза до 5 мороза-2 тепла, днём от 0-7 мороза до 0-10 тепла;

на юго-востоке в начале периода ночью 8-26 мороза, днём 3-13 мороза, затем колебания ночью от 5-18 до 5 мороза-2 тепла, днём от 0-8 мороза до 3-10 тепла.

Ранее из-за непогоды казахстанцев предупредили о задержке движения поездов из-за непогоды. Так, 15 декабря из-за сильного ветра и морозов в Жамбылской области объявили ЧС природного характера местного масштаба, и расписание поездов изменили.

Более 500 путников, попавших в снежный плен на трассах в Жамбылской области, пересели в поезда. Они отправились в путь на автомашинах и рейсовых автобусах, из-за погодных условий застряли на трассах "Алматы-Шымкент" и "Алматы-Кызылорда".