Из-за аномальных дождей, снега и гололёда закрыты трассы в четырёх регионах

В Мангистауском регионе из-за резкого перепада температуры и обильных осадков в виде дождя со снегом автомобильные дороги сковал гололёд. В связи с этим введены ограничения для всех видов транспорта. Кроме того, ограничения действуют ещё в трёх областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"На данных участках дорог задействовано 12 единиц техники. В настоящее время ведутся работы по посыпке противогололедными материалами. Уполномоченные органы настоятельно рекомендуют не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. Из-за резкого перепада температуры и обильных осадков в виде дождя со снегом на западе страны ведутся работы по посыпке противогололедными материалами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения действуют на пяти участках автодорог республиканского значения в четырёх областях.

Атырауская область:

126-210 км трассы "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау", участок от города Кульсары до границы с Мангистауской областью.

Жамбылская область:

95 км "Алматы-Ташкент-Термез" участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай).

Область Жетысу:

100 км "Ушарал-Достык", участок трассы от станции Коктума до станции Достык.

Мангистауская область:

210-640 км трассы "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау", участок от границы Атырауской области до села Шетпе;

0-85 км "Бейнеу-Акжигит-гр.Узбекистан", участок от села Бейнеу до границы с Узбекистаном.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На автодорогах республиканского значения задействовано 344 единиц спецтехники.

Напомним, в обльшинстве областей страны объявлено штормовое предупреждение.