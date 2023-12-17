В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны 18 декабря ожидается снег, на северо-западе — сильный снег, на юго-западе, юге — снег и дождь. Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики сохраняется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану прогнозируются метель, гололёд, порывистый ветер, на западе, юго-западе и юго-востоке туман. Штормовое предупреждение объявдено в большинстве регионов страны.

18 декабря на западе, в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается гололёд.

В период 16-19 декабря 2023 года в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

18 декабря на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы временами ожидаются туман, гололёд. В Конаеве ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау временами туман, гололёд, низовая метель.

Ночью на западе, днём на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель. Ветер южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается метель. Ветер южный на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днём в горных районах области низовая метель, на севере области гололед. Ветер юго-восточный, южный днём на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау временами ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный снег. Днем на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

18 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. 18 декабря ветер юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе ожидаются туман, гололёд.