Угрожали пистолетом-зажигалкой: появились новые подробности стрельбы в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области предоставили дополнительный комментарий по случившемуся в кафе "Leyla". На этот раз в ведомстве добавили, что стрельбы в кафе не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В полиции уточнили, что после выяснения обстоятельств было установлено, компания молодых людей, которая устроила в заведении ночной переполох, использовала пистолет-зажигалку.

"На участников инцидента составлен протокол за нарушение тишины по статье 437 КоАП РК. Вызова в службу "102" не было. Полиция сама выявила нарушение при патрулировании", — отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 7 апреля в кафе "Leyla", расположенном в 14 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших. На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР. Позже в полиции сообщили, что все участники были доставлены в управление полиции Актау.