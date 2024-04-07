В полиции отреагировали на стрельбу в кафе Актау
Сегодня, 11:41
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Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
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В кафе "Leyla", расположенном в 14 микрорайоне Актау в ночь на 7 апреля раздались выстрелы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.
На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.
"Все участники были доставлены в управление полиции Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами", — сообщили в департаменте.