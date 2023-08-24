  • 24 Августа, 14:45
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Ударили в печень и электрошокером: в полиции прокомментировали скандальное видео

Сегодня, 13:40
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скриншот Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: скриншот

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись действий сотрудников полиции, которая сразу же была принята во внимание руководством Департамента полиции Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел в городе Туркестан в ночь с 20 на 21 августа текущего года, около 04:00 часов, в микрорайоне Отрар. В полицию города Туркестан поступило сообщение от местного жителя о нарушении тишины в ночное время. На место происшествия незамедлительно направили сотрудников патрульной полиции.

Когда они прибыли по сообщению горожанина на территорию многоэтажного дома, то заметили несколько собравшихся мужчин, которые при виде полиции скрылись.

В этот момент стражам порядка удалось задержать одного человека, которого собирались доставить на медицинское освидетельствование, но он оказал сопротивление и поднял еще больший шум.

По поручению начальника департамента управлением собственной безопасности начато служебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

 
 
 
 
 
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Публикация от АСКО АСКО (@acko.balkybaev)

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