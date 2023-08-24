Ударили в печень и электрошокером: в полиции прокомментировали скандальное видео

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись действий сотрудников полиции, которая сразу же была принята во внимание руководством Департамента полиции Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел в городе Туркестан в ночь с 20 на 21 августа текущего года, около 04:00 часов, в микрорайоне Отрар. В полицию города Туркестан поступило сообщение от местного жителя о нарушении тишины в ночное время. На место происшествия незамедлительно направили сотрудников патрульной полиции.

Когда они прибыли по сообщению горожанина на территорию многоэтажного дома, то заметили несколько собравшихся мужчин, которые при виде полиции скрылись.

В этот момент стражам порядка удалось задержать одного человека, которого собирались доставить на медицинское освидетельствование, но он оказал сопротивление и поднял еще больший шум.

По поручению начальника департамента управлением собственной безопасности начато служебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.