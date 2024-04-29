Участок улицы Игилик перекроют в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проведёт работы по среднему ремонту дорожного полотна на улице Игилик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 30 апреля по 6 мая будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.