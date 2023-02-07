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pixa Сегодня, 22:29
164
Сегодня, 22:29
164
Фото: pixa

Участок трассы "Алматы - Хоргос" закрыли из-за непогоды

Казахстанцев и гостей республики просят воздержаться от поездок по трассе "Алматы - Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"В связи с ухудшением погодных условий с 20:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения: "Алматы-Шелек-Хоргос" (с 25 километра - село Өтеген батыр, до 136-го километра - село Байсейт). ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112", - говорится в сообщении.

Трассы также закрыты в западных областях Казахстана.

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#дороги #непогода #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:29
164
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