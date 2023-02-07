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pixabay.com Сегодня, 19:11
227
Сегодня, 19:11
227
Фото: pixabay.com

Несколько республиканских трасс закрыли на западе Казахстана

Сложные погодные условия стали причиной ограничения движения на нескольких участках республиканских дорог на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол. 

Ограничения введены в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях. На республиканской сети дорог работает 429 единиц спецтехники и 950 специалистов. 

В Мангистауской области ограничили движение для общественного транспорта по дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" (км. 210-217), участок от границы Атырауской области до села Бейнеу.

В Актюбинской области общественному транспорту закрыли проезд по участку трассы "Актобе-Атырау-граница РФ" (км. 255-330), от посёлка Карауылкелди до границы Атырауской области.

Ранее сообщалось о том, что из-за непогоды ограничения введены на дорогах в Атырауской области.

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#трассы #непогода #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:11
227
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