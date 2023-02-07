Несколько республиканских трасс закрыли на западе Казахстана

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Сложные погодные условия стали причиной ограничения движения на нескольких участках республиканских дорог на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Ограничения введены в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях. На республиканской сети дорог работает 429 единиц спецтехники и 950 специалистов.

В Мангистауской области ограничили движение для общественного транспорта по дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" (км. 210-217), участок от границы Атырауской области до села Бейнеу.

В Актюбинской области общественному транспорту закрыли проезд по участку трассы "Актобе-Атырау-граница РФ" (км. 255-330), от посёлка Карауылкелди до границы Атырауской области.

Ранее сообщалось о том, что из-за непогоды ограничения введены на дорогах в Атырауской области.