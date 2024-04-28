Участники полумарафона собрали мусор после забега в Астане

Около 2000 спортсменов-любителей приняли участие в забеге "Бірлік жүгірісі", посвящённом Дню единства народа Казахстана и после поддержали акцию "Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка". Мероприятие прошло в районе комплекса ЭКСПО в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

После забега участники в рамках акции "Таза Қазақстан" приняли участие в уборке города и собрали мусор.

"Мои друзья, окружающие меня, повлияли на занятия бегом. Я начал заниматься бегом после их слов о том, что в беге нет никаких трудностей, он не требует специального зала, и что в любое время можешь обуть обувь и побежать. В апреле я впервые зарегистрировался на 5 километров. Был страх. Мне было интересно, и сегодня я преодолел дистанцию. Несмотря на это мое достижение, у меня есть планы довести это время до 20-25 минут. Помимо здорового образа жизни, в рамках акции "Таза Қазақстан" я также внес свой вклад в уборку города. Думаю, что мое раннее пробуждение сегодня принесло пользу обществу", — поделился своими мыслями житель Астаны Оркен.

Хотя забег, считающийся одним из главных весенних соревнований по бегу, начался в 7:00 утра, количество участников составило около 2000 человек. В соревнованиях вместе с любителями приняли участие заместитель акима города Астаны Есет Байкен, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

Главная особенность этого бегового марафона заключается в том, что одновременно бегают около 15 000 спортсменов из 15 регионов страны, и все они могут объединиться.

"Через сегодняшнее мероприятие мы хотим помочь пострадавшим от наводнения. Сегодня в целях пропаганды здорового образа жизни в столице собралось около 1500 участников от взрослых и около 300 детей. На прошлогодних соревнованиях были дистанции на 500 метров, 2,5, 5 километров и только 250 спортсменов приняли в них участие. Теперь, как видите, за 1 год количество участников увеличилось в 6-7 раз, добавились дистанции на 10 и 21 километр. Помимо взрослых, дети 6-17 лет пробегают 1 километр. Это хорошая традиция. Потому что маленький ребенок делает то, что видит, а не то, что говорят его родители. Еще одна хорошая новость заключается в том, что сегодняшняя трасса признана Международной федерацией легкой атлетики. То есть с этим показателем вы сможете побороться в ином крупном международном марафоне. Не будем останавливаться на достигнутом. В следующем году мы хотим ввести полноценные 42,1 км", — сказал президент федерации триатлона Астаны Евгений Больгерт.

Участники отметили, что это главный праздник в нашем городе. Это связано с тем, что с наступлением весны любители бегали всего 3, 5 километра, а сегодня впервые в 2024 году смогли пробежать 10, 21 километр.

"Мои родители профессионально занимаются легкой атлетикой. Конечно, в этом плане я от них не отстаю. Мне нравится соревноваться со своими сверстниками. Для меня не важно быть победителем. Я тоже не смотрю на время. Главное, чтобы я получал удовольствие от бега", — высказал свое мнение юный участник забега 9-летний Маркус.

В забеге "Бірлік жүгірісі" приняли участие не только жители Астаны, но и других регионов страны, они побежали мимо Ботанического парка, торгового комплекса Abu-Dhabi, Байтерека и др. В конце мероприятия победители были награждены специальным призом.

Напомним, "Забег Единства", посвященный Дню единства народа Казахстана стартовал сегодня в 15 регионах страны. Дистанции в 21, 10, 5 и километров в общей сложности преодолели около 15 тысяч жителей республики

Отметим, что на протяжении трёх недель в столице проходит экоакция "Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка".



В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.



Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и другие.

Ранее в рамках республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан" на общегородской субботник в столице вышел президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что такие акции должны быть не разовой кампанией, а образом жизни.