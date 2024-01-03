Убийство известной спортсменки в Актау: уголовное дело в отношении полицейских прекратили

Уголовное дело в отношении полицейских, расследовавших убийство спортсменки Валерии Шальновой, прекратили в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

"Уголовное дело в отношении сотрудников полиции по части 1 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Превышение власти или должностных полномочий") прекращено за отсутствием состава преступления. Дело в отношении подозреваемого в убийстве, грабеже и насильственных действиях сексуального характера С. Н. направили в специализированный межрайонный суд по Мангистауской области", - сообщили в полиции.

В ДП Мангистауской области отметили, что в ходе досудебного расследования от подозреваемого каких-либо жалоб и заявлений о пытках не поступало.

Валерия Шальнова была известной в Актау спортсменкой. 2 июля её тело нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК - "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". А затем расследование стали вести по статье 99 УК РК - "Убийство".

Cестра погибшей Каролина Шальнова записала видеообращение, в котором заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии.

30 октября правоохранители выступили с заявлением, в котором настаивали на невиновности коллег. Однако сторона потерпевших с этим не согласна. Сестра погибшей заявила, что полиция признала убийство спортсменки только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.