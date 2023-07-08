Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы

Фото: lada.kz/из личного архива Валерии Шальновой

Сестра погибшей 21-летней студентки Валерии Шальновой — Каролина записала видеообращение и опубликовала в его TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По ее словам, дежурный эксперт в первый день намеренно не провел вскрытие. На опознание тела никого не пустили. Узнавать пришлось только по фото татуировок.

"Судмедэксперт дал информацию полиции, что следов насильственной смерти на теле не присутствует. Это полная чушь! Мы лично видели, что у нее был раздроблен нос, многочисленные гематомы по телу, гематома на голове, что были следы удушья на шее. Мы на следующий день, когда поехали на место происшествия, встретили рыбака, который нашел тело, и даже он, не имея компетенции врача либо судмедэксперта или полицейского, сказал о том, что следы на шее у нее были явные, что она вся была в синяках", — рассказала Каролина Шальнова.

Пока тело не захоронено, родственница требует, чтобы им прислали специалистов из другого региона и провели независимую экспертизу, так как проводивший вскрытие эксперт якобы является другом подозреваемого.

"Мы требуем независимых экспертов, потому что к мангистауским экспертам у нас уже доверия нет", — отмворит девушка.

Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведется по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". Но итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК "Убийство".