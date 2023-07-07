Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство"

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Правоохранительные органы переквалифицировали статью по делу о гибели 21-летней спортсменки из Актау Валерии Шальновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемого задержали на 10 суток. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил

Девушку обнаружили мёртвой на водозаборном канале МАЭК 2 июля.

Полиция, изначально расследовавшая дело по статье "Доведение до самоубийства", сначала переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". Теперь расследование ведётся по статье 99 часть 1 "Убийство".

"Подозреваемый взят под стражу. С санкции суда подозреваемый был арестован сроком на 10 суток", — сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Сестра погибшей Валерии Шальновой — Каролина Шальнова — рассказала о том, что независимую экспертизу провести до сих пор не удалось. Тело погибшей пятые сутки находится в морге.

"В день, когда привезли тело моей сестры в морг, судмедэксперт почему-то не провёл вскрытие. Хотя по закону он должен был это сделать в первый же день, как только привезли труп. Более того, наших родителей не сразу допустили на опознание. Тело опознавали по фотографиям, а именно, по татуировкам. Местный судмедэксперт настаивает, что на теле нет следов насильственной смерти. Почему-то он не обращает внимание на то, что нос моей сестры был раздроблен, имеются следы удушья в области шеи, есть множественные гематомы. Это видела я и родители. Ко всему прочему нам до сих пор не выдали заключение экспертизы. По этой причине независимые эксперты из другого региона не могут приехать в Актау, чтобы они могли беспристрастно провести обследование тела. Мы требуем, чтобы нам дали возможность провести независимую экспертизу", — заявила Каролина Шальнова.

Каролина Шальнова уверена, что её сестра не могла покончить жизнь самоубийством.

"Моя сестра была спортсменкой. За день до смерти она собиралась на соревнования. Я уже ранее говорила, что она не могла утопиться. Она была раздета. Кому придёт в голову, ехать топиться за город и перед смертью раздеваться до белья?! Два года она встречалась с молодым человеком. Он её избивал, преследовал, есть видео, где он наносит ей побои. Мы требуем объективного расследования, справедливого суда", — добавила сторона потерпевших.

Валерия Шальнова — известная в Актау спортсменка — она несколько лет профессионально занималась рукопашным боем. Имела множество наград, участвовала в спортивных состязаниях.