Убийство Шальновой: суд вынес приговор по громкому делу

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор подозреваемому в убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Подсудимого признали виновным по ст. 99 части 2 (Убийство), и статья 121 ч.1 (Насильственные действия сексуального характера) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Обвиняемому в убийстве Валерии Шальновой суд назначил 22 года строго режима. Он, по словам родных Валерии Шальновой, вину свою так и не признал.

"Этот человек так и не признал себя виновным, до последнего отрицал причастность к преступлению. Пытался выставить мою дочь самоубийцей, якобы она выпила алкоголь и после небольшой ссоры покончила с собой. Но в крови Валерии не было обнаружена ни грамма алкоголя или препаратов", - рассказала мать погибшей девушки.

Также продолжается расследование по действиям сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Данным делом занимается антикоррупционная служба региона.

Ранее сообщалось, 2 июля тело 21-летней девушки нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности", а затем на статью "Убийство".

Позже сестра погибшей Каролина Шальнова записала видеообращение , в котором заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой. Затем, стало известно, что в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.

Между тем, в руках адвоката оказалась запись с видеорегистратора, которая была произведена в ночь с 1 на 2 июля, когда и произошло убийство, после чего выяснились другие шокирующие подробности преступления.

Позже стало известно, что о жизни Валерии Шальновой в Актау планируют снять документальный фильм.