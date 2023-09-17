Убийство спортсменки в Актау: появилась видеозапись с места трагедии

На своей социальной странице в Facebook адвокат Ажар Абдил поделилась информацией по трагическому случаю, произошедшему с актауской спортсменкой Валерией Шальновой. В руках адвоката оказалась запись с видеорегистратора, которая была произведена в ночь с 1 на 2 июля, когда и произошло убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК "Убийство".

В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.

В Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.

Валерия Шальнова — известная в Актау спортсменка — она несколько лет профессионально занималась рукопашным боем. Имела множество наград, участвовала в спортивных состязаниях.