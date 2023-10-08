Об убитой спортсменке Валерии Шальновой в Актау хотят снять фильм

В Актау планируют снять документальный фильм о жизни спортсменки Валерии Шальновой, убийство которой расследует полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Режиссёром документального фильма станет Канат Майлыбаев.

С Канатом Майлыбаевым, по его словам, связалась адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил. Она пожелала снять пятиминутное видео о жизни спортсменки и показать ролик в суде.

Уже на встрече с адвокатом и родственниками Валерии Шальновой режиссёр предложил сделать получасовой документальный фильм, на что все согласились.

"Меня лично заинтересовала эта идея, и я уже готов начать работать над ней", — отметил Канат Майлыбаев.

Напомним, Валерия Шальнова — известная в Актау спортсменка — она несколько лет профессионально занималась рукопашным боем. Имела множество наград, участвовала в спортивных состязаниях.

2 июля тело 21-летней девушки нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК "Убийство".

Позже сестра погибшей Каролина Шальнова записала видеообращение , в котором заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой. Затем, стало известно, что в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.

Между тем, в руках адвоката оказалась запись с видеорегистратора, которая была произведена в ночь с 1 на 2 июля, когда и произошло убийство.

По информации адвоката, подозреваемого будут судить по трём уголовным статьям: "Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера", "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" и "Грабёж, открытое хищение чужого имущества". Также адвокат обвинила полицейских в сокрытии преступления.