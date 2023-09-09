Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: снести дом педофила просят родные

Отец погибшей пятилетней девочки из села Жибек жолы Сарыагашского района обратился к правительству Казахстана. Он просит снести дом соседа-педофила, где, по его словам, регулярно устраиваются пьянки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам Нуржана Ережепова, в доме осуждённого педофила-убийцы собираются алкоголики и бомжи. Мужчина опасается, что трагедия может повториться.

"Дом этого педофила сейчас превратился в логово пьяниц. Несколько дней назад мне позвонили соседи и сообщили, что там горит свет. Соседи зашли к нему домой и обнаружили, что там лежит бутылка водки и стаканы. Но там никого не было. Мы просим у правительства полностью разрушить этот дом и взять на свой баланс территорию дома. Пусть там будет место, которое будет приносить пользу народу. Этот дом определенно нужно разрушить. Он очень старый, там невозможно жить. Алкаши устроили там притон", — рассказал Нуржан Ережепов.

13 июля в селе Жибек Жолы пропала пятилетняя девочка. Её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители отследили, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали трижды. Тело ребёнка без одежды нашли на крыше.

7 сентября суд приговорил педофила и убийцу девочки к пожизненному заключению и химической кастрации.

Педофил-убийца уже имеел за плечами две судимости. В 2006 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство. В мае 2023 года его осудили за то, что он топором ударил односельчанина. Однако суд назначил ему три года ограничения свободы и рецидивист находился на свободе.

После жестокого убийства девочки, вызвавшего волну возмущения среди казахстанцев, Верховный суд провёл служебную проверку по факту вынесения незаконного приговора в мае 2023 года. По итогам служебной проверки был инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова от занимаемой должности.