Убийство Миланы Давыдовой: ряд чиновников получили выговоры от акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл специальное совещание в Экибастузе по профилактике преступлений против детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на специальном совещании по профилактике преступлений против детей отметил, что произошедший с семилетней Миланой Давыдовой из села Бескауга жуткий случай не оставил никого равнодушным.

"Сердце разрывается от таких новостей. Античеловеческий поступок, который не укладывается в голове. Эту трагедию, я уверен, можно было предотвратить. Гибнут дети в мирное время по нашей с вами вине, по вине взрослых", - сказал Асаин Байханов.

Глава региона поручил провести анализ и в корне пересмотреть систему профилактической деятельности в учебных заведениях, проработать комплексный план по защите детей от насилия и издевательств, установить совместный социальный патронаж участковых и социальных служб за каждой семьей из зоны риска.

Он отдельно подчеркнул, что накладывает ограничение на привлечение к этой работе педагогов школ. Обойти и посетить каждую такую семью, ознакомиться с условиями проживания детей должны специалисты отделов образования, социальной защиты и полицейской службы.

Аким области поручил повсеместно распространить линию экстренной помощи по номерам 65-00-60, 8707-491-64-05, единый канал связи "111 Аманат" уполномоченного по правам ребенка. Акиму Экибастуза поручено взять семью Давыдовых на контроль.

Кроме того, глава региона наказал ряд подчинённых - выговоры получили курирующая работу социальной сферы заместитель акима области Айзада Курманова, аким Экибастуза Аян Бейсекин, руководители управлений образования и социальной защиты области Самал Айтказина и Альмира Дюсюпова.

Также аким области поручил акиму Экибастуза принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц города, в том числе рассмотреть вопрос о дальнейшей работе акима Кояндинского сельского округа Абая Хакимова.

Напомним, семилетняя Милана пропала днём 17 ноября. В полицию заявила её 39-летняя мать спустя несколько часов после предполагаемого исчезновения дочери. В общей сложности ребёнка искали около 500 человек и 100 единиц техники, в том числе авиаборт.

Поздним вечером 19 ноября Милану нашли мёртвой. Задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый. Они дали признательные показания. По версии следствия мужчина по просьбе матери ребёнка скрыл следы преступления. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса РК.