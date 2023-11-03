У жителя столицы во время намаза украли брендовые кроссовки
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20 –летний парень примерил чужие брендовые кроссовки и ушёл в них из мечети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В полицию по факту кражи обуви обратился житель города. Как сообщил мужчина, во время совершения пятничного намаза в мечети, у него пропали кроссовки, стоимостью 160 тысяч тенге", - сообщили в ДП Астаны.
Парень попал на камеры видеонаблюдения в момент совершения кражи.
"На кадрах видно, как парень возле стеллажа рассматривает обувь. Выбрав приглянувшуюся пару, он примерил, а после ушел в них из мечети. Что примечательно, в момент задержания на нем были похищенные кроссовки", – отметили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Парень дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
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