У жителя столицы во время намаза украли брендовые кроссовки

20 –летний парень примерил чужие брендовые кроссовки и ушёл в них из мечети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию по факту кражи обуви обратился житель города. Как сообщил мужчина, во время совершения пятничного намаза в мечети, у него пропали кроссовки, стоимостью 160 тысяч тенге", - сообщили в ДП Астаны.

Парень попал на камеры видеонаблюдения в момент совершения кражи.

"На кадрах видно, как парень возле стеллажа рассматривает обувь. Выбрав приглянувшуюся пару, он примерил, а после ушел в них из мечети. Что примечательно, в момент задержания на нем были похищенные кроссовки", – отметили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Парень дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



