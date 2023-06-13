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"У нас достойный президент" - депутаты о реформах Токаева
Четыре года президентства Касым-Жомарта Токаева оказались периодом, полным испытаний для страны, включая пандемию и январские события. В материале BaigeNews.kz депутаты сената и мажилиса поделились своими мнениями о том, к каким результатам пришёл Казахстан под руководством Токаева.
Бывший журналист, нынче депутат мажилиса РК Сергей Пономарев знаком с президентом ещё с 1998 года. Не раз брал у него интервью. Депутат отзывается о нём, как о человеке глубоком, проницательном и высокоэрудированном.
"Касым-Жомарт Токаев за последние четыре года стал гораздо жёстче. "Кантар" его высушил. Он всегда был достаточно мягок и дипломатичен, но за этой мягкостью скрывалось волевое стремление к достижению целей. Ведь дипломаты никогда не скажут "нет". И он всегда был достаточно интеллигентным и дипломатичным. После того, что произошло в январе прошлого года, чувствуется жёсткость в его поступках. Но, конечно, я понимаю, что ему очень сложно. Потому что ещё много вокруг него противников", - считает Пономарев.
Депутат привёл в пример принятый недавно в мажилисе закон о возврате незаконно выведенных активов.
"Речь идёт о группе из 162 людей. Мы их прекрасно знаем. Этот закон направлен прежде всего против них. Это очень влиятельные суммы, особенно если учесть, что минимальная сумма - это 100 миллионов долларов. Те, кто больше вывел активов, имеют земли и счета в банках, они будут подпадать под действие этого закона. И мы прекрасно понимаем, что их люди есть во власти, в министерствах, силовых структурах, и они оказывают довольно серьёзное сопротивление президенту. Мы это ощущаем. Поэтому ему очень сложно. Но тем не менее он стойко держится. Он понимает, куда он идёт, и чего он хочет. У нас достойный президент", - сказал мажилисмен.
Из наиболее важных изменений в стране в период Токаева депутат отметил обновление состава мажилиса на 70 процентов:
"В мажилис пришли совершенно новые люди, которых не было в большой политике. Я - один из таких людей. Например, сегодня я обсуждаю закон о СМИ, откровенно защищал интересы журналистов, которые могут подвергнуться давлению, если будет принят закон об электронных сми и блогерах. И очень многие люди сегодня, говоря о возврате активов, придерживались необыкновенно активной позиции. Никто не отключал микрофоны. Все могли говорить. Сейчас государство действительно становится слышащим. Потому что действуют общественные советы, объединения. То есть, есть мост между властью и народом посредством людей, которые делегируют своих".
Сенатор Айгуль Капбарова также отметила открытость президента.
"Как только Касым-Жомарт Токаев стал президентом, он, в первую очередь, ввёл направление в развитии нашего государства, как слышащего государства, отдав приоритет таким направлениям, как открытое общение с народом, своевременное реагирование на запросы общественности, повышение благосостояния общества, совершенствование судебной системы. В этой связи были разработаны много реформ и приняты законы. За эти четыре года было немало сложных испытаний, как пандемия. Но я думаю, что это не остановило развитие страны", - сказала она.
Капбарова отметила, что глава государства оперативно объявил чрезвычайной положение, принял жёсткие меры, создал специальную комиссию. Были внесены изменения по облегчению налогового режима субъектов малого и среднего бизнеса.
"Ещё одним испытанием стали январские события 2022 года. Президент поручил создать социальный фонд "Казакстан халкына". Благодаря этому фонду, многие нуждающиеся семьи получили поддержку. Была разработана программа повышения дохода населения. Проведены политические реформы. Мы теперь постепенно переходим от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. Власть административной системы уменьшается, а власть Парламента и маслихатов увеличивается", - добавила сенатор.
Ещё одним решением, получившим положительную оценку населения стало создание трёх новых областей: Абай, Улытау и Жетысу, считает сенатор. По её словам, это способствовало ускорению оказания медицинской помощи в регионах, улучшению состояния автомобильных дорог и открытию новых рабочих мест.
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