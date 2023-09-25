"У меня было всё". Казахстанец рассказал, как стал бомжом из-за игромании

В социальных сетях появилась история казахстанца, который остался без жилья и влез в долги из-за игровой зависимости, передаёт BaigeNews.kz.

Историю мужчины по имени Кайрат на своей странице в Instagram опубликовал блогер и лудоман в ремиссии Ерик Жандильда. По словам Кайрата, он пристрастился к ставкам с 2015 года. Сейчас его долг составляет 8 миллионов тенге.

"Но бывало и хуже — доходило до 15-20 миллионов тенге. Родители и родственники помогали. Я всю дорогу их обманывал. Что-то по бизнесу не получилось, где-то меня "кинули", но эти все деньги я проигрывал. Думал, что вот-вот подниму. И смотрю, прошло уже около 8 лет. Никакого авторитета, никакого уважения среди своих близких. Раньше я не понимал родителей, которые отказываются от своих детей. Я это ощутил на своём опыте. Отец и мать выгнали меня из дома. Мне некуда идти. Но они всё равно меня выгнали, потому что я уже исчерпал терпение каждого", — рассказал мужчина.

По его словам, во время жизни на улице к нему пришло понимание того, чего он лишился из-за игровой зависимости.

"У меня же всё было — квартира, машина, деньги, работа. Если денег не хватало, родители помогали, а я на их доверии начал делать ставки и не признавался до этого времени, что я игрок-лудоман. Не мог себе признаться в этом. Когда бомжевал, были мысли о суициде", — признался мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ерик Жандильда | Голос Лудоманов | Ставки Зло (@eravais)

По мнению юристов, долг одного игрока в Казахстане в среднем составляет 10 млн тенге.

Чтобы добыть деньги на ставки, лудоманы нередко идут на преступления, в том числе воруют у родных, оформляют кредиты на близких, крадут деньги на работе. В Таразе директор микрофинансовой организации-лудоман ограбил фирму на 24,5 млн тенге.

В Казахстане объём услуг азартных игр и заключение пари в прошлом году, по сравнении с допандемийным 2019-м годом, вырос в 40 раз. За последние два года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает лидирующее место, где больше всего тратятся казахстанцы. Такие данные ранее привели в МВД РК.