Директор микрофинансовой организации-лудоман ограбил фирму на 24,5 млн тенге в Таразе

Директор МФО, погрязший в долгах из-за спортивных ставок, пошёл на ограбление организации, которой руководил. Необычное преступление раскрыли в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"7 сентября в управление полиции города поступило сообщение о том, что совершено ограбление микрофинансовой организации. По приезду полицейских установлено, что 47-летний директор филиала этой же организации, заперев кассира в уборной, забрал из кассы 24,5 миллиона тенге и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

По факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РК - "Грабёж, совершённый в особо крупном размере".

В городе ввели план "Перехват", провели оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением грабителя.

В результате подозреваемый, не сумев скрыться из города, был вынужден сдаться и сам явился к полицейским с похищенными деньгами.