Один игроман в РК имеет долг до 10 млн тенге — юрист
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В Казахстане назрела необходимость усилить меры борьбы с лудоманией, считает казахстанский юрист Илья Лунёв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По неофициальным данным, число тех, для кого ставки превратились из развлечения в проблему, уже превысило 300 тысяч человек. Долг одного игрока в среднем составляет 10 млн тенге. Эксперт уверен, что законопроект лишь частично решит эту проблему. В нём хотят запретить наружную рекламу букмекеров и ужесточить ответственность представителей бизнеса за допуск к играм лиц младше 21 года.
"Первый шаг сделан. Хотя бы те поправки, которые сейчас обсуждаются и будут приняты, существенно ограничат число рекламы букмекерских компаний. Мы прошли путь алкогольной и табачной зависимости. Мы запретили рекламу алкогольных или табачных продуктов. Количество курильщиков существенно сократилось", — рассказал адвокат Илья Лунёв.
В Актюбинской области молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл на ставках заработную плату отца.
В Таразе директор микрофинансовой организации-лудоман ограбил фирму на 24,5 млн тенге. Он запер кассира в уборной, забрал из кассы деньги и поспешил скрыться.
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