"Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр

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Рынок азартных игр обогнал рынок недвижимости в Казахстане. Лудомания в стране набирает угрожающие обороты. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает BaigeNews.kz.

"Согласно национальной статистике, объем услуг азартных игр и заключение пари в прошлом году, в сравнении с допандемийным 2019-м годом, вырос в 40 раз. За последние 2 года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает лидирующее место, где больше всего тратятся казахстанцы. Только за первый квартал этого года затраты населения превысили 100 миллиардов тенге. А это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз – чем на творчество и искусство, в 5 раз – чем на IT-услуги, и, наконец, в 2 раза больше, чем на операции с недвижимостью. Это очень опасная тенденция, когда самообразование уходит на дальний план", - сообщилл он.

Глава ведомства отметил, что ставки в кредит и онлайн платформы, навязчивая реклама – сделали эту сферу более доступной для населения и провоцируют рост зависимости. В результате долги приводят к трагедиям и нередко с тяжелыми последствиями.

"В феврале в столице безработный в ходе семейного скандала облил супругу кипятком, зарезал родственницу и сбросил с шестого этажа четырехлетнего ребенка. После чего покончил жизнь самоубийством", - рассказал министр.

По его словам, сегодня проблемой лудомании никто предметно не занимается. Налоговые органы интересует только уплата налогов, а местные исполнительные органы – поступления в бюджет. Предприниматели же "гонятся" за доходом.