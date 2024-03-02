  • 2 Марта, 22:15
  • BAIGENEWS

У акима Караганды взломали телефон

Сегодня, 20:56
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ekaraganda.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: ekaraganda.kz

Низвестные хаккеры взломали телефон акима Караганды Мейрама Кожухова. Об этом он предупредил подписчиков в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.


"Мой телефон взломали. Просьба не реагировать и ничего не отправлять", — написал аким в сторис Instagram.

Кто получил доступ к телефону чиновника и как это произошло, пока не известно.

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