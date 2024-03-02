У акима Караганды взломали телефон
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
128Фото: ekaraganda.kz
Низвестные хаккеры взломали телефон акима Караганды Мейрама Кожухова. Об этом он предупредил подписчиков в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
"Мой телефон взломали. Просьба не реагировать и ничего не отправлять", — написал аким в сторис Instagram.
Кто получил доступ к телефону чиновника и как это произошло, пока не известно.
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