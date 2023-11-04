Тюркский мир может занять достойное место во всей Евразии - политологи

После завершения 10-го саммита Организации тюркских государств Казахстан принял председательство в Организации на 2024 год, которое пройдёт под девизом: "Пришла пора Тюркского мира". Казахстанские политики в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразили уверенность в том, что в скором времени ОТГ займёт собственное место на мировой арене, а тюрский мир – во всём Евразийском континенте.

Политолог Аман Мамбеталиев отметил, что интеграционный процесс Казахстана и тюрских государств начался с момента обретения независимости. Сейчас этот процесс подошёл к важному этапу, когда уже интеграционные процессы включают в себя не только культурные идентичные меры, но и конкретные цели.

Политолог особо отметил высокий уровень доверия внутри Организации, в которой чувствовалось единое мнение по множеству вопросов. Страны тюркского мира демонстрируют завидный конструктивизм на фоне усиливающейся мировой разобщенности и критической дестабилизации.

"Такое редко встретишь в глобальном периоде трансформации. Когда идёт деление на "свой" и "чужой", во всём мире происходит реинтеграция ввиду конфликтов по определению "Кто на чьей стороне", очень радует что ОТГ выражает единую позицию. Это очень важно не только для государств Тюрской организации, но и для всех государств континента Евразии. Потому что этот ареал проживания тюрских государств, включающих в себя Европу, ЦА и Кавказ, очень важен для создания логистических коридоров, которые будут работать несмотря ни на что и соответственно не сдавать темпы Великого Шёлкового пути, и продвижения товаров и услуг по направлениям запад – восток, восток - запад, север – юг, юг – север", - сказал Мамбеталиев.

Также политолог отметил возросшую роль тюркской интеграции и тюрского мира во всём мире.

"Если ранее интеграционные процессы включали самоидентичность и понимание общей истории, сейчас интеграция пришла к следующему этапу и идёт уже на легетимном уровне, то есть на уровне законодательств, экономики, создания общих платформ. Сейчас идёт работа по созданию Фонда развития тюрских государств. Уже существующие органы – Ассамблея тюрских народов, Межпарламентская ассамблея в Баку, Тюрская академия в Астане – уже определяют роли по работе между государствами. Я вижу огромные перспективы и очень хорошие зачатки для интеграции в тюрском мире. Все государства заинтересованы в этом. Они будут стараться входить в Организацию на правах наблюдателей. И получать взаимовыгодные девиденты для всех участников", - сказал политолог.

Другой казахстанский политолг Ислам Кураев считает, что Организация тюрских государств - это большой прорыв для всех тюркоязычных государств, которые сумели придти к общему знаменателю и добиться создания некой организации.

"ОТГ – это большой региональный проект, который в перспективе после перехода от проекта глобализации к неким региональным альянсам будет наиболее прочным, стабильным и перспективным с учётом географической расположенности, ментальных схожестей, языковых, религиозной, культурной близостей. Мы должны понимать, что есть историческое прошлое, связывающее государства. Поэтому очень много точек соприкосновения между государствами, которые могут позволить активно сотрудничать, быть ближе друг другу", - сказал Кураев.

Также политолог прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана ввести тюркский алфавит, которое он озвучил на саммите.

"Это очень хорошая перспектива, так как мы должны понимать, что язык – это основа всех интеграционных процессов. Сегодня помимо основных тюрских языков в ряде стран присутствует доминирование других языков. Поэтому в рамках единой программы единый алфавит в последующем даст свои плоды. Сегодня это пока в рамках обсуждения. В дальнейшей перспективе этот вопрос, конечно, встанет между странами", - пояснил политолог.

По его словам, между тюрскими государствами в перспективе необходимо развивать интеграционные процессы в сфере экономики, логистики, военной промышленности, коллективной безопасности.