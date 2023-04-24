Тысячи казахстанцев обратились в прокуратуру из-за неисполнения судебных решений

25,2 тысячи раз обратились за три месяца казахстанцы к прокурорам по законности уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"За три месяца этого года в органы прокуратуры поступило более 65 тысяч обращений граждан и юридических лиц, по результатам их рассмотрения защищены права порядка 8,5 тысячи заявителей, внесено почти 1,5 тысячи актов прокурорского надзора и реагирования. Большая их часть касалась вопросов законности досудебного производства или 39 процентов (25,2 тысячи), 20 процентов (12,8 тысячи) социально-экономической сферы, 8 процентов (5,3 тысячи) связана с судебными актами по уголовным, гражданским и административным делам. Прокурорами на личном приеме принято более 11,5 тысячи граждан, из них более 8,5 тысячи руководством органов прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного органа.

Так, наибольшее число удовлетворенных обращений или 47 процентов (более 4 тысячи) составляют жалобы на акты и действия (бездействие) органов досудебного расследования.

"Часто граждане обращаются по земельным вопросам, жилищно-коммунального хозяйства, трудового законодательства, неисполнения судебных решений, исполнения кредитных обязательств перед банками второго уровня, здравоохранения, качества образования, рассмотрение которых не входит в компетенцию органов прокуратуры. Поэтому такие обращения перенаправляются в другие государственные ведомства", - говорится в сообщении.

Необходимость рассмотрения обращений конкретными уполномоченными органами, исключающая вмешательство прокурора в спор, обусловлена требованиями пункта 4 статьи 5 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре", предусматривающего, что при осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

Согласно Закону органы прокуратуры рассматривают обращения:

в интересах лиц, которые не могут себя защитить (в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав), неограниченного круга лиц и несовершеннолетних;

в целях предотвращения угрозы конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан;

по фактам нарушений законности, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

по поручениям Президента Республики Казахстан и Генерального Прокурора.

"Кроме вышеуказанных категорий органы прокуратуры рассматривают обращения, если защита законных интересов человека и гражданина, общества или государства должным образом не обеспечивается уполномоченным органом, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, либо когда отсутствует уполномоченный орган", - уточнили в Генпрокуратуре.

Также согласно Гражданскому процессуальному кодексу прокуроры уполномочены рассматривать жалобы на решения судов только в случаях, когда есть интересы государства и общества, лиц неспособных самостоятельно защищать свои права, а также когда предписано законом или когда необходимость участия прокурора признана судом.

В свою очередь, по частно-правовым спорам стороны должны самостоятельно обжаловать оспариваемые судебные акты в суд.