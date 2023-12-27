С размахом встретят Новый год в жилых массивах Астаны

В жилых массивах Астаны 30 и 31 декабря проведут насыщенную новогоднюю праздничную программу для зрителей всех возрастов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новогодняя праздничная программа пройдёт с участием 12 подведомственных организаций Управления культуры Астаны и районных акиматов.

30 декабря концерт будет проходить в Столичном парке с 18:00 до 19:00 часов.

31 декабря программу можно будет посмотреть с 12:00 до 13:00 часов:

в районе Есиль – ЖМ "Пригородный";

Алматы – ЖМ "Интернациональный";

Сарыарка – парк "Коктал";

Байконыр – ЖМ "Ондирис".

В праздничном мероприятии примут участие творческие коллективы и звезды казахстанской эстрады.

Напомним, с 21:00 до 02:00 часов 31 декабря на Городской площади, у монумента "Қазақ елі", на площадке ЭКСПО для жителей и гостей столицы пройдут праздничные концерты"Жаңа жыл түні2. В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады, такие как Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа "Килиманджаро", Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган.