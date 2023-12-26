Куда сходить в новогоднюю ночь в Астане

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех локациях города пройдут праздничные мероприятии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации акимата, 31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадки ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.

В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа "Килиманджаро", Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и многие другие артисты.

В 23:45 на площадке ЭКСПО выйдет прямой эфир телеканала "Jibek Joly". В прямом эфире будут показаны новогодние поздравления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и представлена праздничная программа.

Вместе с тем, 31 декабря массовый забег пройдет в Астане, участники планируют преодолеть дистанцию в 2024 метра. Начало в 21.00 часов. Выдачи стартовых пакетов 31 декабря 2023 года с 20.30 часов перед стартом.