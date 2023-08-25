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Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается

Сегодня, 03:19
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акимат Карагандинской области Сегодня, 03:19
Сегодня, 03:19
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Фото: акимат Карагандинской области

Совещание правительственной комиссии по расследованию ЧП на шахте "Казахстанская" провёл в Караганде глава МЧС Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz.

"На шахте продолжаются работы по тушению очагов пожаров и возведению гипсовых перемычек на аварийном участке. Газовая обстановка находится под постоянным контроле. Ухудшения показателей температуры в местах проведения работ нет", - сообщает пресс-служба МЧС.

На совещании заместитель РЦШ "ПВАСС" Геннадий Силинский доложил о ходе ликвидации очагов пожаров, о наличии частичных обрушений крепи кровли и о высоких температурах в аварийном участке, проведении работ по сдерживанию очагов пожара, установке водяных завес. По его данным, возведение гипсовых перемычек в одном месте завершено на 95%, на трёх - на 80%. Работы по возведению перемычек планируется завершить к 1 сентября, но всё зависит от обстановки.

Также были заслушаны отчеты подкомиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения пожара на шахте.

Сырым Шарипханов поручил обеспечить привлекаемых экспертов необходимыми материалами, проектно-технической документацией и создать условия для их эффективной работы. Также указано о необходимости осмотра и обследования самоспасателей шахтёров.

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская" в Темиртау в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. 222 человека эвакуировали. 13 человек пострадали, пятеро погибли. 

К расследованию аварии на шахте привлечены международные эксперты. 

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