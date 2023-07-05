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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Туристы из России чуть не утонули в Бурабае

Отдых для туристов из Екатеринбурга едва не обернулся трагедией в Бурабае. Отец и сын перевернулись на SUP-борде на озере, передаёт BaigeNews.kz.

К месту ЧП вовремя подоспели местные спасатели.

Вчера на озере резко поднялся шторм. Из-за больших волн перевернулась доска с двумя отдыхающими. Оба туриста были в жилетах, что помогло им не утонуть, но высокие волны не давали подняться им на SUP-борд. Отец цеплялся за доску и удерживал десятилетнего сына, чтобы не дать воде унести его сторону.

"Мы доставили спасённых на берег. Мальчик был очень напуган, мы оказали ему психологическую помощь, и уже минут через 15 он пришёл в себя. Сразу после спасения мы выехали на объезд водной акватории. Несмотря на шторм и волны люди продолжали плавать на катамаранах, подвергая свою жизнь опасности. Мы вернули всех отдыхающих на берег во избежание чрезвычайных ситуаций", – рассказал главный спасатель Бурабайского спасательного отделения Андрей Жуков.

         

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Сегодня, 19:39
477
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