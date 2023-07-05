Туристы из России чуть не утонули в Бурабае

Фото: ДЧС Акмолинской области

Отдых для туристов из Екатеринбурга едва не обернулся трагедией в Бурабае. Отец и сын перевернулись на SUP-борде на озере, передаёт BaigeNews.kz.

К месту ЧП вовремя подоспели местные спасатели.

Вчера на озере резко поднялся шторм. Из-за больших волн перевернулась доска с двумя отдыхающими. Оба туриста были в жилетах, что помогло им не утонуть, но высокие волны не давали подняться им на SUP-борд. Отец цеплялся за доску и удерживал десятилетнего сына, чтобы не дать воде унести его сторону.