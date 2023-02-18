Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, развозившему гумпомощь на старой машине

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Турецкий бизнесмен подарил машину азербайджанцу Сарвару Баширли, который на стареньком ВАЗе развозил одеяла и другую гуманитарную помощь пунктам сбора в Баку для жителей Турции, пострадавших от разрушительных землятресений, передаёт BaigeNews.kz.

Информацией об этом на своей странице в Faсеbook поделился журналист Мохаммед Туркмен.

Он рассказал, что поскольку Сарвар находится в Турции, автомобиль вручили его отцу.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. Более 4,7 тысячи повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения, пишут зарубежные СМИ.

Трагедия, которая случилась 6 февраля, по количеству жертв стали самой разрушительной в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года. ВОЗ описывает землетрясения в Турции как худшее стихийное бедствие за столетие.

По последним данным зарубежных СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тысячу, из которых более 38 тысяч жертв пришлось на Турцию.