ЦИК зарегистрировал партийный список партии "Ак жол"

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Демократическая партия Казахстана "Ак жол" зарегистрировала партийный список в Центральной избирательной комиссии, передает BaigeNews.kz.

"Демократическая партия Казахстана "Ак жол" представила партийный список из 54 человек. В этот список включены 18 человек, относящихся к категории женщин, молодёжи и имеющих инвалидность, что составляет 33,3 процента от общего числа включённых. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными государственными органами провела проверку соответствия лиц, включённых в партийный список для избрания депутатами мажилиса, требованиям Конституции и конституционного закона "о выборах", - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов.

По словам лидера партии Азата Перуашева, из 54 кандидатов, зарегистрированных по партийному списку, 33,3 процента представлены женщинами, молодёжью и лицами с инвалидностью, а более 20 кандидатов – это люди, предложенные филиалами "Ак жол" из регионов, 11 человек имели опыт работы в мажилисе в предыдущие годы. Он подчеркнул, что в списке много новых лиц. Обновление составило порядка 60 процентов.

"Любая политическая партия, не только "Ак жол", когда идёт на выборы, должна иметь целью борьбу за власть. Если партия заявляет, что она будет второй-третьей, то есть заранее говорит, что настраивается на поражение, она не ставит для себя задачей борьбу, значит? скажем так, её задача создавать фон, а не политическую конкуренцию. Партия "Ак жол" готова к борьбе, партия собирается бороться за власть, но вопрос, сколько конкретно мандатов мы возьмём, на него ответят избиратели", - отметил Перуашев в кулуарах ЦИК.

Журналисты спросили у лидера партии, почему он со слезами на глазах воспринял новость об уходе Елбасы, но при этом безэмоционально проголосовал за отмену закона "о первом президенте".

"Во-первых, я на этот вопрос уже много раз отвечал. То, что я пустил мужскую слезу, я пустил её не по поводу первого президента или его ухода. Мне был задан вопрос, касающийся меня лично - "Что для вас значит начало 90-х?". В начале 90-х мы с вами всё переживали, наше поколение. В том числе были потери. Были потери близких, потери личные. Я поэтому здесь немножко проявил эмоции. Второе. Надо иметь в виду, что умные люди обсуждают идеи, остальные люди обсуждают других людей. Я предпочитаю обсуждать и предлагать идеи. Если кто-то предпочитает обсуждать меня, то это полное их право. Но нужно иметь в виду, что если за десять лет, которые партия "Ак жол" находится и работает в парламенте, мне ставят в вину только один этот случай - значит всё остальное мы делаем правильно. Значит мы молодцы", - резюмировал он.

На вопрос, поддерживают ли кандидаты в депутаты спецоперацию, проводимую Россией на территории Украины, Перуашев отметил, что на эту тему они не проводили опросы. Но у партии чётко выработанная политическая позиция и политическая программа.

"Даже на съезде, который состоялся недавно, рассматривали не новую программу, а новую редакцию программы, принятой в 2020 году. В том числе в этой программе есть раздел "внешняя политика", в которой мы считаем, что любые споры, противоречия между любыми государствами должны разрешаться исключительно мирным путём. Поэтому люди, которые сейчас идут с нами в мажилис, априори разделяют миролюбивую политику Казахстана. Мы уважаем независимость и территориальную целостность своей страны, для нас приоритет - интересы Казахстана. Но при этом мы выступаем за мирное решение любых проблем", - резюмировал он.

Напомним, ранее лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал, как в партии отнеслись к "эскападе" Азамата Абильдаева.

По его словам, экс-акжоловец никогда не славился пропутинской позицией, напротив, выступал за то, чтобы граждане Казахстана говорили на казахском языке. С судьбой Абильдаева в партии определились практически сразу - его исключили.