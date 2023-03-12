Центр охраны плода открылся в перинатальном центре Талдыкоргана

Фото: Минздрав РК

В новом Центре охраны плода в области Жетысу будущие мамы могут пройти ультразвуковой и биохимический скрининг, а также получить консультацию генетика и акушера-гинеколога, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Медучреждение открыли на базе областного перинатального центра.

При выявлении патологии развития плода в пренатальном консилиуме определяется тактика родоразрешения. Также в центре имеется второй уровень ультразвуковой диагностики для подтверждения выявленной патологии плода.

Заместитель руководителя управления здравоохранения области Жетысу Айгерим Лебаева отметила, что отделения оснащены необходимым оборудованием для проведения комбинированного генетического скрининга, включающего ультразвуковой и биохимический скрининг.

"Основным направлением центра является борьба с врожденными патологиями, устранение негативных факторов, влияющих на формирование плода, вопрос продления беременности при выявлении врожденных пороков развития и хромосомных аномалий, своевременное оказание необходимой медицинской помощи новорожденному. В отделе генетики проводится пренатальный биохимический скрининг на хромосомные аномалии и неонатальный скрининг на наследственные метаболические заболевания", — рассказала Айгерим Лебаева.

Для решения вопросов о дальнейшей тактике ведения или прерывания беременности с выявленными врожденными патологиями организована мультидисциплинарная комиссия с привлечением профильных специалистов в зависимости от характера патологии плода.

На заседании комиссии семье разъясняются все последствия выявленного заболевания, прогноз для жизни и степень инвалидизации ребенка при решении пролонгировать беременность.

В дальнейшем в Центре охраны плода планируют проводить инвазивную пренатальную диагностику плода, что станет конечным этапом в постановке диагноза "Хромосомная патология".