Трёх мужчин подозревают в изнасиловании девушки в киноруме Алматы

Фото: astanatv.kz

Трёх мужчин подозревают в действиях сексуального характера в отношении 20-ти летней девушки в киноруме Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в фонде "НеМолчиKZ", изнасилование произошло с 13 на 14 мая. Расследованием данного факта занялись полицейские Бостандыкского района Алматы.

"Молодая девушка отправилась в кинорум со своим знакомым, но там оказалась жертвой группового изнасилования. Знакомый, который по его словам является директором этого заведения, сразу после изнасилования стал угрожать, что распространит в интернете её интимные фото и видео, которые он успел якобы снять, если она заявит в полицию. Девушка не выдержала пережитого, давления и угроз, пошла к барной стойке, разбила бутылку и нанесла себе раны, пытаясь совершить суицид. От испуга все трое убежали и двое до сих пор в бегах. Одного вчера нашли, допросили и отпустили. Следователь сообщил, что будет ждать результат экспертизы", - сказано в сообщении фонда.

Там также уточнили, что во время изнасилования на месте не было сотрудников заведения, кассир отлучился с рабочего места, а камеры видеонаблюдения оказались выключены. А после обращения девушки в полицию, родственники обидчиков попросили её забрать заявление.