Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане

Фото: podrobno.uz

27-летняя жительница Ташкента выбросила из окна девятиэтажного дома троих малолетних детей, а затем выпрыгнула сама, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Агентство новостей "Podrobno.uz", трагедия произошла 3 апреля в 19:20 в одном из многоэтажных домов на восьмом квартале Сергелийского района.

27-летняя женщина, проживавшая в квартире на девятом этаже, по невыясненной причине привела к окну спальни трёх своих детей – двух мальчиков (4 и 5 лет), а также годовалую девочку. Сначала она выбросила мальчиков из окна, а затем взяла девочку и также бросилась с ней вниз.

Все они погибли. Сейчас прокуратура выясняет причины, что стало причиной такого поступка погибшей.