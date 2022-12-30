Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года

Фото: BaigeNews.kz

Уходящий 2022 год был богат на яркие цитаты чиновников, знаменитостей и общественных деятелей. BaigeNews.kz собрал подоборку самых запоминающихся из них.

"Вселенской катастрофы не было"

Буквально недавно из уст первого заместителя премьер-министра Романа Скляра прозвучала фраза, которая у многих вызвала негодование. Комментируя ЧС в Экибастузе, когда из-за коммунальной аварии десятки домов остались без тепла в сильные морозы, он позволил себе небрежное высказывание о том, что "вселенской катастрофы в городе не было".

"Такой вот вселенской катастрофы, чтобы весь город замёрз, такого не было. И слова "замерзающий Экибастуз" относятся к трём микрорайонам. Да, это очень много, 5100 квартир, 13 тысяч человек, которые там проживают, и которые в течение 7-10 дней (оставались без тепла - прим. ред.), 79 домов подключили в первый же день", — сказал Роман Васильевич.

Фото с сайта kazgazeta.kz

Первый заместитель премьера отметил, что что ему не понравилось как журналисты освещали ситуацию в замерзающем городе.

"Хочу особо подчеркнуть, пусть на меня не обижаются другие журналисты. Кроме журналистов холдинга "Ертыс Медиа" в основном, я считаю, неправильно освещалась ситуация в Экибастузе. Некорретно так скажем", — высказался Роман Скляр.

"Продолжайте верить властям"

Коммунальная авария в Экибастузе не оставила равнодушным известного казахстанского рэпера Скриптонита, который родился и вырос в Павлодарской области. Он высказался у себя в Instagram-аккаунте, опубликовав в stories видео фотографа Никиты Конюхова. На кадрах были лопнувшие батареями после подачи тепла в дома экибастузцев.

Фото с сайта kartinkin.net

"Спасибо за левый берег, спасибо за ЭКСПО, спасибо за ЛРТ, спасибо за Туркестан, спасибо за новую мечеть. Продолжайте верить властям", — написал артист.

Лапша на ушах эко-активистов

Автором хлёсткого перфоманса стал руководитель карагандинского ЭкоМузея Дмитрий Калмыков. Вместе со своими коллегами он повесил себе лапшу на уши во время доклада руководства АО "АрселорМиттал Темиртау" о снижении выбросов на производстве.

"Лапша на ушах" от АМТ непрерывная и для общественности, и для государства. По факту всё, что они сообщают общественности, в ходе проверок оказывается недостоверным. Представители ЭкоМузея решили высказать свой протест, навесив себе на уши лапшу, которая символизирует вечные обещания и недостоверную информацию. Мы третий десяток лет слушаем эти речи, но реальных результатов, ни глазами, ни отчётностью, мы не видим. Мы считаем, что "Арселор" водит общественность за нос", — цитирует Дмитрия Калмыкова издание ekaraganda.kz.

Фото с сайта ekaraganda.kz

На предприятии периодически происходят аварии, которые приводят к гибели её сотрудников. Так, 3 ноября 2023 года на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия погибли шесть человек.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в декабре сообщил, что правительство ставит вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.

"По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Я думаю, результаты мы скоро увидим. Ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников, но и всей компании. Вы скоро узнаете, потому что принимаются жёсткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет. Мы будем это рассматривать", — сказал Ускенбаев.

Токаев не признал ДНР и ЛНР

Настоящий фуррор не только на казахстанцев, но и на весь мир произвело высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге летом. У него состоялась публичная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой Токаев заявил, что Казахстан не признаёт ДНР и ЛНР, также как и Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию. Президент страны отметил, что в Казахстане мнения высказываются разные, поскольку гражданское общество достаточно зрелое.

"Разные мнения, общество у нас открытое. Современное международное право — это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие — это целостность государства и право нации на самоопределение. И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки. (...) Если право нации на самоопределение будет реализовано, то на земле возникнет более 500 государств, и будет хаос. По этой причине мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применён в отношении квазигосударственных объединений, который, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото с сайта m24.ru

Видео разлетелось по соцсетям. "Я хочу такого президента" — один из частых комментариев, которые оставляли представители стран СНГ.

Даниал Ахметов и Джон Кеннеди

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов тоже отличился в этом году, когда попытался ответить на вопрос, почему в Сети его часто обвиняют в преследовании блогеров и лидеров общественного мнения. Летом на площадке СЦК журналист спросил у акима про блогеров Айдоса Сериккалиулы и Офелию Гусейнову из Семея, которым суд ограничил свободу по делу о распространении заведомо ложной информации.

"Я довольно часто слышу о том, что я кому-то пригрозил. Я думаю, что это из той серии, что я, возможно, принимал участие в ситуации с президентом Джоном Кеннеди в 1960 году. Это приблизительно из той же оперы. Поэтому я не удивлюсь, если ещё что-то другое услышу. Надо всегда двигаться в сторону правды (...) Домыслы могут быть разные. Суд принимает своё решение. Надо руководствоваться реальной ситуацией. Я довольно часто слышу о себе слухи. Единственное, я ещё не услышал слух, что моя личная жизнь там связана с ситуацией с Джоном Кеннеди... Если вы помните, если вы знаете. 1960 год. Если это свяжут, то это будет апофеоз, я бы сказал, домыслов и слухов", — ответил Ахметов.

Фото с сайта malim.kz

Что именно он имел ввиду, вспомнив на брифинге американского президента, аким ВКО не уточнил. А задать уточняющие вопросы журналисту не позволил регламент пресс-конференции. Напоследок Даниал Ахметов сделал напутствие корреспонденту.

"Читайте классику, читайте историю президента Джона Кеннеди — и вам многое станет ясно, мой дорогой друг", — сказал он собеседнику.

Масимов - Иуда?

Цитата экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева на прошедших в ноябре президентских выборах произвела яркое впечатление на читателей. Журналисты "поймали" Елбасы на одном из избирательных участков и поинтересовались его мнение о том, кто стоит за январскими беспорядками, а также о судьбе Карима Масимова. Бывший глава КНБ сейчас подозревается в госизмене, когда-то он был приближённым Назарбаева.

Фото с сайта foxnews.com

"Меня тоже это очень интересует, я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной, и кто за этим стоит. Очень трудно (сказать - прим. ред.). Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь, разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал (что тот предаст его. - прим. ред.)? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончания суда, и все мы, я думаю, узнаем истину", — сказал Нурсултан Назарбаев.

Многих удивило такое сравнение экс-президента. Кроме того, пользователи соцсети сразу же подметили, что согласно Новому завету, Иисус знал заранее о предательстве Иуды.

Плевок Саирова

Резкое осуждение притянул к себе депутат Мажилиса Ерлан Саиров. Во время комментирования ситуации с ремонтными работами и восстановлением отопления в Экибастузе в прямом включении телеканала "Хабар 24", 28 ноября, депутат плюнул на землю.

Фото с сайта ktk.kz

Видео мгновенно распространилось в пабликах в соцсетях. Его изучили в департаменте полиции Павлодарской области.

"По факту загрязнения мест общего пользования в отношении гражданина возбуждено административное производство по части 1 статьи 434-2 КоАП РК. Наложен штраф в размере 5 МРП", — сообщили в пресс-службе департамента.

После этого он извинился за свой поступок. Журналистам в своё оправдание он сказал, что плевок до земли не долетел.

"Там плевок до земли не доходит, потому что там очень холодно. Как на улице, так и внутри дома", — сказал он в кулуарах мажилиса.

Клятва Айдоса Сарыма

Мажилисмен Айдос Сарым тоже оказался в центре внимания, когда бросил неосторожную фразу. Он вместе с коллегой Динарой Закиевой был инициатором законопроекте по вопросам защиты прав ребёнка. Некоторые положения документа вызвали критику у общественности — в частности, поправки о блокировке соцсетей. Журналисты и общественники опасались, что власти могут использовать этот пункт в дальнейшем, для "легального" посягательства на свободу слова в стране.

Фото с сайта paryz.kz

"Если бы всё было так как хотят журналисты... Это касается обычных людей. 99 процентов этих обычных людей не являются нарушителями закона, не занимаются кибербуллингом. Никто не собирается отключать (соцсети. - прим. авт.). Кто вам сказал, что отключат? Даже сейчас без этого закона у власти есть возможность. Январские события показали. У нас в законе есть пожизненное вместо смертной казни. Это же не означает, что всем преступникам применяется пожизненное заключение. Я вам клянусь богом, никто ни одну соцсеть не будет блокировать!", — сказал Айдос Сарым.

У многих такие громкие выражения и уверенность депутата вызвали недоумение.

"Откуда я знаю, как это выявили?"

Знаменитой проснулась в этом году аким села Трудовое в Северо-Казахстанской области Майра Жакимсалова. Фрагмент её интервью разлетелся по Казнету. Местный журналист задал ей вопрос, как выявили нехватку 500 гектаров земли.

"Население обращалось... Ну как это выявили? Откуда я знаю, как это выявили? Не задавай вопрос, я отвечу и всё. Давай так, я в первый раз даю интервью", — сказала она журналисту.

Кадр из знаменитого видео.

Пользователи соцсетей в комментариях разделились: одни восприняли её "искренность" и эмоциональность с юмором. Другие утверждают, что государственному служащему не к лицу вести себя так и грубить журналистам. BaigeNews.kz провёл интервью с Майрой Жакимсаловой после этого случая. Женщина призналась, что такую "славу" пережить ей было сложно.

"Я очень эмоциональный человек. Два дня я просто плакала. Но я извлекла большой урок для себя. Буду учиться давать интервью, работать на камеру. Мне стали поступать письма из Талдыкоргана, Алматы, Шымкента, Тараза. Даже из Франции мне девушка написала, сказала, что я харизматичная, классная и продолжала свою работу. Я была в шоке", — говорит сельским аким.

Многие после резонансного видео подписались на Майру Жакимсалову в социальных сетях. За буднями женщины-акима в Facebook следят больше трёх тысяч человек.Опрошенные местные жители признались, что защищали своего акима в комментариях. Говорят, жизнь в селе действительно изменилась в лучшую сторону.